Bikers Kelapa Gading Punya “Sarang” Baru! RD2 Moto Hadirkan Helm Shark & Apparel Keren

Minggu, 26 Oktober 2025 – 13:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - RD2 Moto — toko bergaya urban dengan deretan helm berkilau dan apparel riding kekinian, resmi membuka pintunya untuk para penggemar roda dua di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Mengusung semangat “Unleash Your Ride, Elevate Your Style”, RD2 Moto bukan sekadar toko helm biasa.

Di sana, para penggemar kecepatan bisa menemukan helm premium Shark dengan standar internasional sekaligus SNI, hingga riding apparel lokal ProStreet.

“Nama RD2 itu singkatan dari Roda 2 Moto,” ujar Daniel Setiawan Loekito, sang pemilik, saat ditemui di gerai barunya, Minggu (26/10).

“Kami ingin memenuhi seluruh kebutuhan pengguna roda dua — dari moge hingga motor harian. Oleh karena itu, kami jadi salah satu master dealer Shark Helmet di Indonesia."

Pilihan Kelapa Gading sebagai lokasi pertama bukan tanpa alasan. Daniel mengaku, ada dua pertimbangan utama.

“Pertama, akses barang impor dari Tanjung Priok jauh lebih mudah. Kedua, Gading ini jadi titik tengah antara dua area komunitas besar bikers — Selatan dan Utara. Jadi, ya, pertemuannya pas di sini,” jelasnya.

Bagi pemilik helm Shark, RD2 Moto juga menawarkan layanan yang cukup menggoda: cuci helm gratis!