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JPNN.com - Politik - Parpol

Bikin Acara di Sukabumi, PDIP Edukasi Warga soal ASI Eksklusif hingga Metode CUP

Kamis, 06 Agustus 2026 – 16:00 WIB
Bikin Acara di Sukabumi, PDIP Edukasi Warga soal ASI Eksklusif hingga Metode CUP - JPNN.COM
DPP PDI Perjuangan menggelar acara ASI Eksklusif: Perjuangan Dimulai dari Pelukan Ibu” di Lapangan Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (6/8). Monang Sinaga/PDIP

jpnn.com, SUKABUMI - DPP PDI Perjuangan memperingati Hari ASI Internasional dengan mengusung tema ASI Eksklusif: Perjuangan Dimulai dari Pelukan Ibu” di Lapangan Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (6/8).

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, serta Wakil Bupati Sukabumi Andreas Sukmara tampak hadir dalam kegiatan itu.

Beberapa lengurus DPP PDIP seperti Sri Rahayu, Wuryanti Sukamdani, Sadarestuwati, dan Mercy Barends turut hadir ke lokasi acara.

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Selain itu, acara juga dimeriahkan oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP Once Mekel dan Yulius, serta Krisdayanti yang turut menyapa warga.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak Bintang Puspayoga bersama Ketua DPP PDI Perjuangan dr. Ribka Tjiptaning juga hadir dan menjadi pembicara saat acara.

Keduanya bahkan berdialog dengan ibu-ibu di atas panggung yang membawa anak dengan usia di bawah enam bulan.

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Keduanya, dalam dialog dengan warga memberikan edukasi kesehatan terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif dan program Keluarga Berencana (KB) bagi masyarakat.

Bintang menekankan pentingnya pemberian ASI pertama kali atau kolostrum bagi bayi serta menjaga hubungan emosional (bonding) antara ibu dan anak di era digital.

DPP PDIP memberikan edukasi kesehatan pentingnya pemberian ASI eksklusif dan program KB ketika menggelar acara di Sukabumi.

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TAGS   PDIP  ASI Eksklusif  Hasto Kristiyanto  Keluarga Berencana 
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