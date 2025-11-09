Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Bikin Acara Funwalk, NasDem Ingin Partai Tak Sekadar Bicara Politik

Minggu, 09 November 2025 – 18:52 WIB
Bikin Acara Funwalk, NasDem Ingin Partai Tak Sekadar Bicara Politik - JPNN.COM
Ketua Umum NasDem Surya Paloh saat membuka acara Funwalk HUT ke-14 di Jakarta, Minggu (9/11). Dokumentasi DPP NasDem

jpnn.com, JAKARTA - Partai NasDem menggelar Funwalk HUT ke-14 parpol berkelir biru itu yang dihadiri ribuan kader dari tingkat pusat hingga daerah pada Minggu (9/11) ini.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menjadi tokoh yang hadir ke acara dan membuka acara yang dimulai dari kantor partai, Jakarta.

Ketua Panitia Funwalk Nova Paloh menyebut kegiatan ini menjadi simbol soliditas dan energi positif keluarga besar partainya di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

"Kami ingin menunjukkan bahwa NasDem bukan hanya bicara politik, tetapi juga peduli pada kehidupan yang sehat dan bermakna,” ujar Nova dalam keterangan persnya, Minggu.

Diketahui, Funwalk pada Minggu ini menjadi bagian rangkaian acara perayaan HUT ke-14 Partai NasDem.

Menurut Nova, NasDem mengisi perayaan HUT ke-14 dengan melaksanakan berbagai aksi sosial seperti pengobatan gratis, donor darah, dan pembagian sembako bagi masyarakat.

Baca Juga:

“Dari pengobatan gratis sampai jalan sehat, semua adalah bentuk kepedulian kita. Karena bagi NasDem, politik harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” tutur dia.

Nova mengatakan NasDem menghadirkan hadiah kendaraan listrik dalam Funwalk, karena itu menjadi simbol komitmen partainya terhadap energi bersih dan masa depan ramah lingkungan.

Partai NasDem menggelar Funwalk HUT ke-14 demi menunjukkan bahwa parpol tidak sekadar berbicara politik, tetapi ikut memperhatikan kesehatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   NasDem  funwalk  Politik  Surya Paloh 
BERITA NASDEM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp