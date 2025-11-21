Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Bikin Acara Redtalks, PDIP Jatim: Forum Kritik dan Autokritik

Jumat, 21 November 2025 – 23:23 WIB
Bikin Acara Redtalks, PDIP Jatim: Forum Kritik dan Autokritik - JPNN.COM
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah. Source for JPNN

jpnn.com, SURABAYA - PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) bakal melaksanakan RedTalks: Suara Muda untuk Jatim di Dyandra Convention Center, Jalan Basuki Rahmad, Surabaya, Sabtu (22/11).

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menyebutkan acara sengaja dibuat demi mendengarkan aspirasi anak muda.

"Kami perlu mendengar suara anak anak muda. Pandangan mereka tentang PDI Perjuangan, termasuk berbagai kebijakan publik yang berimplikasi pada kehidupan mereka sehari hari," kata Said melalui keterangan persnya, Jumat (21/11).

Baca Juga:

Adapun, acara RedTalks: Suara Muda untuk Jatim melibatkan berbagai perwakilan organisasi dan komunitas anak muda provinsi beribu kota Surabaya itu. 

Turut hadir Budayawan Sujiwo Tejo, Presiden BEM Fisip Unair Irfan Yasin, petani milenial Ahmad Lafilian, dan pegiat media sosial Natasha Keniraras dalam RedTalks: Suara Muda untuk Jatim.

Sejumlah akademisi ternama dari Surabaya, seperti Airlangga Pribadi hingga Yohan Wahyu hadir dalam acara.

Baca Juga:

Said mengatakan RedTalks: Suara Muda untuk Jatim dibuat demi mendengarkan kritik anak muda terhadap partai.

Redtalks akan menjadi forum kritik-otokritik. Termasuk kritik terhadap PDI Perjuangan di Jawa Timur," lanjut Ketua Banggar DPR RI itu.

PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) membuat acara yang dimaksudkan menjaring suara anak muda dan mendengarkan kritik publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Redtalks  PDIP Jatim  Jawa Timur  PDIP  Anak muda  Kritik  Said Abdullah 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp