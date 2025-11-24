Close Banner Apps JPNN.com
Bikin Acara Redtalks, PDIP Jatim Ingin Evaluasi Strategi Politik Berdasarkan Data

Senin, 24 November 2025 – 16:30 WIB
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah. Source for JPNN

jpnn.com - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah menyebut pihaknya menerima banyak aspirasi jujur ketika melaksanakan RedTalks: Suara Muda untuk Jatim.

Diketahui, PDIP provinsi beribu kota Surabaya membuat kegiatan RedTalks: Suara Muda untuk Jatim di Diandra Convention Centre, Surabaya, Sabtu (22/11).

Menurut Said, PDIP Jatim menerima keluhan terkait tekanan ekonomi, kebutuhan generasi muda, hingga tuntutan publik atas integritas partai politik.

“Acara ini memberi kami peta yang jelas tentang arah suara rakyat. PDIP Jatim harus menata ulang strategi berdasarkan data, bukan sekadar insting politik,” ujar Ketua Banggar DPR RI itu dalam keterangan persnya, Senin (24/11).

Diketahui, acara RedTalks: Suara Muda untuk Jatim diisi diskusi politik yang dihadiri seorang peneliti Litbang Kompas.

Peneliti berdasarkan data Litbang Kompas membeberkan loyalitas pemilih PDIP di Jatim di atas 80 persen.

Kemudian, citra PDIP di Jatim berada pada tingkat 57,5 persen atau lebih tinggi dari angka nasional.

Menurut Said, kondisi tersebut harus menjadi modal elektoral, tetapi alarm strategis bagi PDIP Jatim mempertahankan dan memperbaiki capaian.

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menyebut pihaknya melaksanakan tata ulang strategi politik dengan memakai data, bukan insting semata.

TAGS   PDIP  PDIP Jatim  Said Abdullah  Redtalks  Pemilih muda 
