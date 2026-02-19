Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bikin Aksi di DPR, DMFI Ingin Parlemen Sahkan RUU Perlindungan Hewan

Kamis, 19 Februari 2026 – 19:31 WIB
Bikin Aksi di DPR, DMFI Ingin Parlemen Sahkan RUU Perlindungan Hewan - JPNN.COM
Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menggelar aksi di depan gerbang kompleks parlemen, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2). Dokumentasi DMFI

jpnn.com, JAKARTA - Dog Meat Free Indonesia (DMFI) di depan gerbang kompleks parlemen, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2) kemarin menggelaraksi damai bertajuk Surat Cinta untuk DPR.

Aksi dari DMFI ini diikuti aktivis, masyarakat, akademisi, pegiat kesehatan publik, serta warga yang terdampak langsung oleh praktik perdagangan dan konsumsi hewan.

Dalam aksi Surat Cinta untuk DPR, DMFI menghadirkan berbagai kegiatan simbolik dan edukatif. Termasuk, pertunjukan pantomim yang menggambarkan penderitaan hewan.

Baca Juga:

Perwakilan DMFI Merry Ferdinandez menyebut aksi yang dilakukan pihaknya untuk mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Hewan.

Sebab, kata dia, regulasi itu diyakini bisa menghentikan eksploitasi terhadap anjing dan kucing di Indonesia. 

"Regulasi ini dinilai mendesak untuk menghentikan perdagangan, konsumsi, dan eksploitasi daging anjing dan kucing di Indonesia," kata dia melalui keterangan pers DMFI seperti dikutip Kamis (19/2).

Baca Juga:

DMFI dalam investivasinya mengungkap lebih dari satu juta anjing dan kucing dibantai setiap tahun untuk konsumsi. 

Organisasi itu juga membeberkan mayoritas hewan diperoleh melalui pencurian, penangkapan ilegal, atau perdagangan tanpa izin.

Dog Meat Free Indonesia (DMFI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Hewan demi menghentikan konsumsi anjing dan kucing.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dog Meat Free Indonesia  RUU Perlindungan Hewan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp