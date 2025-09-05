Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bikin Haru, Ini Pesan Sri Mulyani untuk Rakyat Indonesia

Jumat, 05 September 2025 – 05:56 WIB
Bikin Haru, Ini Pesan Sri Mulyani untuk Rakyat Indonesia - JPNN.COM
Menkeu Sri Mulyani menegaskan gaji ke-13 bukti komitmen pemerintah juga stabilitas ekonomi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan Indonesia seusai rumahnya dijarah oleh masyarakat.

“Saya yakin bangsa Indonesia, seluruh rakyatnya ingin terus membangun dan memperbaiki Indonesia dengan damai, gotong royong, dan kerja sama menjaga persatuan. Inilah sumber inspirasi dan kekuatan kita,” kata Sri Mulyani dikutip Jumat (5/9).

Bendahara negara menyampaikan akan terus bekerja keras, jujur, adil, terbuka, transparan, dan akuntabel dalam mengemban amanat, harapan, serta kepercayaan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

“Mari jaga bersama Indonesia. Bekerja, bangkit lagi untuk meneruskan perjuangan mencapai Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Karena saya yakin, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Untuk Indonesia,” tutur dia.

Sri Mulyani pun berterima kasih atas dukungan dan ucapan simpati yang telah disampaikan.

Sebelumnya, rumah pribadi Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan pada Minggu (31/8) dini hari.

Baca Juga:

Berdasarkan kesaksian sejumlah warga di sekitar jalan rumah Sri Mulyani Minggu (31/8), penjarahan terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama terjadi pada pukul 01.00 WIB dan gelombang kedua pada 03.00 WIB.

Gelombang kedua melibatkan massa yang lebih banyak, dengan rata-rata penjarah diperkirakan berusia sekitar 20-an tahun.

Menkeu Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sri Mulyani  Sri Mulyani Indrawati  Penjarahan  Unjuk Rasa  Demonstrasi 
BERITA SRI MULYANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp