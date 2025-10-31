Bikin Haru, Teriakan 'We Love You Vidi' Menggema di Konser Laleilmanino

Jumat, 31 Oktober 2025 – 12:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano menjadi salah satu penampil di konser perdana Laleilmanino yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (30/10) malam.

Hadir di atas panggung, Vidi lantas menyapa para penonton. Dalam penampilannya itu, dia menyanyikan lagu Definisi Bahagia dari Laleilmanino.

Vidi Aldiano membawakan lagu tersebut dengan memukau. Para penonton seakan tersihir menyaksikan penampilan suami Sheila Dara tersebut.

Di sela-sela penampilannya, sesekali Vidi Aldiano berbincang dengan Nino, salah satu komposer dari Laleilmanino.

"Ini serius, jujur, gue bangga, bangga banget, berbelasan tahun gue bangga banget lo bisa sampai di titik ini bersama Ilman dan Lale, membahagiakan banyak orang, dan gue sebagai teman benar-benar ngerasa bangga banget," ujar Vidi Aldiano ke Nino, Lale, dan Ilman di panggung, Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Dia pun tampak menahan tangis tatkala ribuan penonton yang hadir menyerukan namanya dan menyemangatinya.

"Setop ya, lo bikin gue nangis ya entar," ucap Vidi Aldiano seraya tersenyum.

Penampilan Vidi bersama Laleilmanino itu seakan melepas rindunya kembali ke panggung.