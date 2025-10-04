Bikin Imun Makin Kuat di Masa Pancaroba dengan Minum Madu Herbal Fluba Anaba

jpnn.com, JAKARTA - Musim pancaroba, paparan polusi, aktivitas padat, hingga kurang istirahat, membuat tubuh rentan drop. Tak heran, flu, demam, batuk, hingga pusing dan mual mulai menyerang satu per satu anggota keluarga.

Banyak orang memilih untuk memperkuat pertahanan tubuh, bukan hanya mengobati setelah sakit.

Brand Development PT Sentir Lengo Potro sebagai principal Fluba Anaba Vania mengatakan madu herbal racikan PT Sentir Lengo Potro, hadir sebagai solusi alami yang bekerja dari dalam meredakan gejala dan sekaligus memperkuat daya tahan tubuh secara menyeluruh.

Fluba Anaba dirancang dengan menggabungkan kearifan pengobatan tradisional dan riset ilmiah modern.

Berbekal kombinasi madu hutan, jahe merah, kencur, biji adas, dan peppermint oil menjadikan Fluba bukan hanya pereda flu biasa, tetapi juga penguat imun alami yang bisa dikonsumsi harian.

“Cuaca tidak menentu bisa membuat sistem imun menurun drastis. Kami ingin hadirkan solusi herbal yang bukan hanya meredakan flu, tetapi juga menjaga tubuh tetap fit agar tidak gampang tumbang,” ujar Vanesa.

Menurut Vanesa, Fluba Anaba mengandung lima bahan alami yang terbukti menjaga imun tubuh.

Pertama jahe merah yang kaya akan gingerol dan shogaol, senyawa antiinflamasi dan antivirus yang membantu redakan gejala flu, batuk, dan demam.