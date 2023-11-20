Bikin Kegiatan APMI, PKS Ingin Cetak Calon Pemimpin Visioner dan Berspiritual

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan Akademi Pemimpin Muda Indonesia (APMI) di kantor DPTP parpol berkelir putih oranye itu, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (9/5).

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf berharap APMI menjadi ruang lahirnya calon pemimpin bangsa yang memiliki ruh perjuangan yang kuat.

“Jangan berpikir ingin menggores tinta sejarah tanpa menancapkan iman di dada sebagai ruh perjuangan. Jadilah pemimpin yang kuat spiritualitas dan visioner," kata dia saat membuka kegiatan APMI, Sabtu.

Almuzzammil mengingatkan kader yang lahir dari kegiatan APMI tidak boleh mengejar kemenangan elektoral.

“APMI itu simbol dan peneguhan sikap bahwa PKS ingin melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, bukan sekadar memenangkan kursi dan kepentingan elektoral,” ujar legislator DPR RI itu.

Almuzzammil di akhir sambutan berpesan ke para peserta untuk menjadi pemimpin yang memiliki akar nilai dan kebermanfaatan yang kuat bagi masyarakat.

“Jadilah pemimpin yang berakar kuat, bukan pemimpin yang melayang. Kuat akar nilai, spiritualitas, kepedulian, dan kebermanfaatan untuk sesama,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan Aang Kunaifi mengatakan bahwa salah satu tugas penting partai politik adalah menyiapkan orang-orang terbaik untuk menjadi pemimpin di masa depan.