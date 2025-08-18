Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bikin Kejutan, V BTS Lempar Bola Pertama di Laga Dodgers vs Reds

Senin, 18 Agustus 2025 – 13:17 WIB
Bikin Kejutan, V BTS Lempar Bola Pertama di Laga Dodgers vs Reds - JPNN.COM
V BTS. Foto: Instagram/bts_v

jpnn.com, JAKARTA - Idola K-Pop Kim Taehyung atau dikenal sebagai V BTS dipastikan akan melakukan lemparan pertama seremonial pada pertandingan Major League Baseball (MLB) antara Los Angeles Dodgers melawan Cincinnati Reds di Stadion Dodger, Minggu (25/8/2025).

Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui laman Instagram resmi Los Angeles Dodgers.

“ARMY, siap? V akan berada di Stadion Dodger pada 25/8 untuk melakukan lemparan pertama seremonial!” tulis unggahan akun @dodgers, seperti dikutip adari Antaranews, Senin (18/8).

Baca Juga:

Pertandingan Dodgers kontra Cincinnati Reds itu dijadwalkan dimulai pukul 19.10 waktu setempat.

Kehadiran V BTS disebut menjadi salah satu momen spesial bagi para penggemar, baik pencinta K-Pop maupun penggemar bisbol.

Dikutip dari All Kpop, para penggemar langsung bereaksi antusias terhadap kabar tersebut.

Baca Juga:

Bahkan, situs resmi penjualan tiket Dodgers sempat mengalami gangguan sesaat akibat tingginya jumlah peminat yang bergegas membeli tiket pertandingan.

Sebelumnya, Dodgers juga mengumumkan akan menghadirkan bintang sepak bola Korea Selatan Son Heung-min, yang kini memperkuat LA FC di Major League Soccer (MLS), untuk melakukan lemparan pertama pada 27 Agustus mendatang.

V BTS akan melempar bola pertama seremonial di laga Dodgers vs Reds, 25 Agustus 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   V BTS  bola  Dodgers  Reds 
BERITA V BTS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp