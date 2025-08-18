Bikin Kejutan, V BTS Lempar Bola Pertama di Laga Dodgers vs Reds

Senin, 18 Agustus 2025 – 13:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Idola K-Pop Kim Taehyung atau dikenal sebagai V BTS dipastikan akan melakukan lemparan pertama seremonial pada pertandingan Major League Baseball (MLB) antara Los Angeles Dodgers melawan Cincinnati Reds di Stadion Dodger, Minggu (25/8/2025).

Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui laman Instagram resmi Los Angeles Dodgers.

“ARMY, siap? V akan berada di Stadion Dodger pada 25/8 untuk melakukan lemparan pertama seremonial!” tulis unggahan akun @dodgers, seperti dikutip adari Antaranews, Senin (18/8).

Pertandingan Dodgers kontra Cincinnati Reds itu dijadwalkan dimulai pukul 19.10 waktu setempat.

Kehadiran V BTS disebut menjadi salah satu momen spesial bagi para penggemar, baik pencinta K-Pop maupun penggemar bisbol.

Dikutip dari All Kpop, para penggemar langsung bereaksi antusias terhadap kabar tersebut.

Bahkan, situs resmi penjualan tiket Dodgers sempat mengalami gangguan sesaat akibat tingginya jumlah peminat yang bergegas membeli tiket pertandingan.

Sebelumnya, Dodgers juga mengumumkan akan menghadirkan bintang sepak bola Korea Selatan Son Heung-min, yang kini memperkuat LA FC di Major League Soccer (MLS), untuk melakukan lemparan pertama pada 27 Agustus mendatang.