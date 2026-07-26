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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bikin Konser Harmoni untuk Negeri, IKASMAN 37 Ingin Terlibat Menjaga Persatuan

Minggu, 26 Juli 2026 – 15:54 WIB
Bikin Konser Harmoni untuk Negeri, IKASMAN 37 Ingin Terlibat Menjaga Persatuan - JPNN.COM
Komjen Boy Rafli Amar selaku Ketua Umum Alumni SMAN 37 Jakarta. Dok source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni SMA 37 Jakarta (IKASMAN 37) bakal menggelar konser berjudul Harmoni untuk Negeri: Kirribilly Road to Liverpool di Deheng House, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Ketua Umum IKASMAN 37 Komjen Pol (Purn) Boy Rafli Amar mengatakan konser dibuat pihaknya dengan membawa pesan persatuan, toleransi, dan kebersamaan di tengah keberagaman Indonesia.

“IKASMAN 37 sebagai bagian dari civil society sangat terdorong menjadi bagian entitas yang ikut aktif membangun narasi pentingnya mewujudkan semangat hidup harmoni di tengah keberagaman bangsa Indonesia dari aspek suku, agama, ras, dan budaya,” kata Boy dalam keterangannya, Minggu (26/7).

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Konser yang menghadirkan Kirribilly, Cakra Khan, dan Astrid itu digelar untuk mendukung perjalanan band musik itu menuju International Beatleweek 2026 di Liverpool, Inggris, pada Agustus mendatang.

Menurut Boy, penampilan Kirribilly di Liverpool bukan sekadar pertunjukan musik semata, melainkan membawa misi memperkenalkan Indonesia di level global.

“IKASMAN 37 ikut bersyukur dan bangga ada anggotanya, Biwodowidito ‘Dikky’ Witoradyo, yang tergabung dalam Kirribilly dan telah diundang ke Liverpool untuk tampil dalam International Beatleweek 2026,” ujarnya.

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Mantan Kepala BNPT itu menilai musik merupakan bahasa universal yang dapat membangun persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat dunia.

“Ini bukan sekadar tampil memainkan musik, tetapi juga membawa misi sebagai duta musik Indonesia yang akan mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Musisi Indonesia harus Go International,” lanjut Boy.

Ketua Umum IKASMAN 37 Boy Rafli mengatakan konser dibuat pihaknya dengan membawa pesan persatuan hingga kebersamaan di Indonesia.

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TAGS   IKASMAN 37  Konser Harmoni untuk Negeri  Persatuan  alumni SMAN 37 Jakarta  Boy Rafli Amar 

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