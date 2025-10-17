Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bikin Konten Lompat dari Jembatan, Dua Remaja Tegal Ditemukan Tewas di Sungai Gung

Jumat, 17 Oktober 2025 – 18:17 WIB
Proses evakuasi dua remaja yang membuat konten melompat dari atas jembatan Sungai Gung Tegal. FOTO: Humas SAR Semarang.

jpnn.com, TEGAL - Dua remaja yang dilaporkan hilang setelah melompat dari jembatan ke Sungai Gung di Tegal, Jawa Tengah akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Aksi berbahaya itu dilakukan kedua korban saat membuat konten video di kawasan Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal pada Kamis (16/10) sore.

Video yang merekam detik-detik dua bocah tersebut melompat dari jembatan ke Sungai Gung viral di media sosial.

Kedua korban diketahui bernama SWR (16), warga Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat dan NQH (16), warga Panggung, Kecamatan Tegal Timur.

Kepala Basarnas Semarang Budiono mengatakan kedua korban ditemukan pada waktu yang berbeda, Jumat (17/10).

“Korban pertama SWR ditemukan warga pukul 06.20 WIB dan korban kedua NQH ditemukan tim SAR gabungan pukul 14.00 WIB. Keduanya dalam keadaan meninggal dunia,” ujar Budiono.

Korban pertama ditemukan mengambang sekitar 10 meter dari titik lokasi kejadian, sementara korban kedua ditemukan setelah penyelaman di jarak sekitar 15 meter ke arah utara dari posisi terakhir terlihat.

Pencarian dilakukan dengan mengerahkan tim gabungan dan peralatan selam. Cuaca cerah pada hari itu membantu proses pencarian hingga seluruh korban berhasil ditemukan hanya dalam satu hari operasi.

Konten bocah lompat dari jembatan berujung petaka, dua korban ditemukan tewas di Sungai Gung Tegal.

