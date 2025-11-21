Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Bikin Malu, Oknum ASN di Gorontalo Ditetapkan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual

Jumat, 21 November 2025 – 09:13 WIB
Bikin Malu, Oknum ASN di Gorontalo Ditetapkan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual - JPNN.COM
Ilustrasi korban kekerasan seksual. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, GORONTALO - Polisi menetapkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo menjadi tersangka dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap anak.

Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Desmont Harjendro mengatakan penetapan tersangka terhadap oknum ASN berinisial AR itu telah diterbitkan penyidik Ditreskrimum Polda Gorontalo (14/11).

"Pada saat dilakukan pemanggilan pertama sejak ditetapkan tersangka pekan lalu, yang bersangkutan beralasan sakit dan telah menyertakan surat sakit," ucap Desmont, Kamis (20/11) malam.

Baca Juga:

Dia menjelaskan penyidik kembali menjadwalkan untuk melayangkan surat panggilan kedua terhadap AR pada Jumat (21/11), dalam rangka dimintai keterangan.

Terkait akan ditahan atau tidaknya tersangka AR, hal itu akan ditentukan oleh hasil pemeriksaan pada saat AR telah datang memenuhi panggilan.

Hingga kini, penyidik Ditreskrimum Polda Gorontalo telah mengundang dan melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Baca Juga:

Enam orang saksi yang diperiksa itu, telah dimintai keterangan terkait peran mereka maupun sebagai orang yang mengetahui atau melihat peristiwa dugaan TPKS yang melibatkan oknum ASN tersebut.

Mengenai apakah akan bertambahnya tersangka dalam kasus itu, pihak penyidik masih akan melakukan penelusuran, pengembangan, dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi dan sejumlah sumber.

Polda Gorontalo menetapkan seorang oknum ASN sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kekerasan Seksual  Polda gorontalo  Oknum ASN  tindak pidana 
BERITA KEKERASAN SEKSUAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp