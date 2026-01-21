Bikin Panik, Helikopter yang Ditumpangi Raffi Ahmad Oleng di Bali

Rabu, 21 Januari 2026 – 14:14 WIB

jpnn.com, BALI - Kejadian kurang mengenakkan sempat dialami oleh pembawa acara kondang, Raffi Ahmad.

Pasalnya, helikopter yang ditumpanginya saat sedang melakukan kunjungan kerja di Bali, dikabarkan sempat mengalami gangguan keseimbangan atau oleng di udara.

Insiden menegangkan itu terjadi ketika rombongan Raffi Ahmad sedang melakukan perjalanan udara rute Bali Utara menuju Denpasar.

Dalam penerbangan tersebut, ayah tiga anak itu diketahui tidak sendirian. Dia didampingi oleh manajernya, Prio, dan pengusaha oleh-oleh khas Bali, Ajik Krisna.

Prio, selaku manajer Raffi Ahmad, mengonfirmasi kejadian tersebut.

Menurutnya, faktor cuaca menjadi penyebab utama helikopter yang ditumpangi suami Nagita Slavina itu sempat tidak stabil.

"Ya efek dari cuaca. Kabut tebal, jarak pandang pilot pasti sangat terbatas," ungkap Prio saat dikonfirmas awak media, Selasa (20/1).

Prio tidak menampik bahwa seluruh penumpang merasakan panik saat insiden itu berlangsung.