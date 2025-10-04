Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Bikin Penonton Bergoyang, Letto Bawakan Lagu Sandaran Hati Versi Koplo

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 00:49 WIB
Bikin Penonton Bergoyang, Letto Bawakan Lagu Sandaran Hati Versi Koplo - JPNN.COM
Grup band Letto di Synchronize Festival 2025, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Synchronize Fest 2025 digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat selama tiga hari, yakni 3, 4, 5 Oktober.

Grup band Letto menjadi salah satu penampil yang mencuri perhatian penonton.

Grup musik yang digawangi Noe sebagai vokalis itu memulai aksinya dengan interaksi hangat.

Baca Juga:

Noe, bahkan sempat melontarkan kalimat jenaka yang ditujukan untuk para penonton muda yang mungkin mengenal lagu Letto dari orang tua mereka.

"Salam buat orang tuamu yang sudah mengenalkan lagu ini sejak bayi," ujar Noe di District Stage, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/10) malam.

Dalam penampilannya malam tadi, Letto memberikan kejutan kepada penonton.

Baca Juga:

Grup band asal Yogyakarta itu mengubah aransemen lagu hits mereka, Sandaran Hati.

Lagu pop tersebut berubah irama menjadi dangdut koplo.

Grup band Letto menjadi salah satu penampil yang mencuri perhatian penonton di Synchronize Fest 2025 pada Jumat (3/10) malam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Letto  Synchronize Fest  Sandaran Hati  versi koplo 
BERITA LETTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp