Bikin Persib Frustrasi, Lucas Frigeri Buka Fakta di Balik Penampilannya

Minggu, 26 April 2026 – 11:04 WIB

jpnn.com - Lucas Frigeri menjadi sosok kunci di balik keberhasilan Arema FC mencuri satu poin dari markas Persib Bandung pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (25/4/2026), kiper Arema FC itu tampil sangat solid.

Frigeri beberapa kali menggagalkan peluang emas tuan rumah yang terus menekan sepanjang laga.

Berkat penampilannya yang konsisten di bawah mistar, Lucas Frigeri dinobatkan sebagai Man of The Match dalam pertandingan tersebut.

Penjaga gawang asal Brasil itu menegaskan bahwa performa yang dia tampilkan adalah bagian dari tuntutan profesi sebagai kiper yang harus selalu siap kapan pun dibutuhkan.

Dia juga menyoroti pentingnya kerja keras dan konsistensi dalam menjaga performa.

"Kerja keras! Dalam kehidupan seorang penjaga gawang, tidak ada pilihan lain selain bekerja keras."

"Saat bermain maupun tidak, kami harus selalu bekerja untuk memberikan yang terbaik saat dibutuhkan," tegasnya.