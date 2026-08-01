Bikin Tenang Konsumen, Jetour Tawarkan Garansi Mesin Tanpa Batas Kilometer di GIIAS 2026

jpnn.com, TANGERANG - Jetour Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan purnajual guna memberikan ketenangan pada konsumennya di tanah air.

Selama pameran GIIAS 2026, Jetour menawarkan program perlindungan kendaraan dalam jangka panjang untuk para konsumennya.

Salah satu program yang ditawarkan Jetour ialah Fearless Adventure.

Khusus untk pengguna Jetour T2 i-DM konsumen mendapatkan garansi tanpa batasan kilometer atau 6 tahun mencakup kendaraan dan mesin.

Selain itu terdapa garansi mesin 8 tahun atau 160.000 km untuk Power Battery & Drive System (termasuk Control System, Drive Motor dan Motor Controller).

Aftersales Deputy Director PT Jetour Sales Indonesia, Wildan Suyuthi mengatakan pihaknya tidak hanya menjual kendaraan kepada konsumen, tetapi juga berkomitmen menghadirkan purnajual demi menjaga keamanan dan kenyamanan kepada konsumen.

"Kami ingin setiap konsumen mendapatkan kenyamanan mulai dari dukungan garansi dan ketersediaan suku cadang," kata Wildan di GIIAS 2026.



Saat ini, Jetour memiliki pusat distribusi suku cadang dengan luas lebih dari 2.000 meter persegi yang didukung oleh lebih dari 31.000 item parts.

Infrastruktur itu menjadi bagian dari upaya pabrikan mobil asal Tiongkok itu dalam menjaga ketersediaan suku cadang secara lebih cepat dan efisien, sehingga waktu tunggu konsumen dapat diminimalkan.