JPNN.com - Politik - Parpol

Bila Saatnya Jokowi Turun Gunung Bersama PSI, Abang Ijo: Bakal Ada Badai Politik

Sabtu, 15 November 2025 – 14:36 WIB
Joko Widodo a.k.a Jokowi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat (Jabar) Abang ljo Hapidin menyakini akan ada badai politik ketika Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hadir berjuang untuk partai.

Dia mengeklaim bahwa kader dari partai pemenang pun akan rela ganti 'baju' menjadi PSI ketika Jokowi turun gunung nanti.

"Intinya kami siap diperintah, kami siap satu komando, apalagi nanti kehadiran Bapak Jokowi, Mas Kaesang, Ketua Harian (Ahmad Ali). Insyaallah nanti akan ada badai politik," kata Abang Ijo dalam Pra Rakerwil Seluruh Kader PSI Se-Jawa Barat, Jumat (14/11).

Abang ljo pun meminta kader-kader PSI tidak berkecil hati karena mereka punya Jokowi sebagai patron.

"Jangan pernah kecil hati, kita hari ini berpatron politik ke Pak Jokowi, Mas Kaesang, Ketua Harian, dan jajaran," ucap Abang ljo.

Abang Ijo mengatakan dia yang dahulu seorang petani saja bisa dipercaya menjadi Ketua DPW PSI Jabar dan Wakil Bupati Purwakarta.

Dia pun ingin membuktikan bahwa pemimpin bangsa bakal lahir dari PSI Jabar suatu saat nanti.

"Di saat hari ini saya ditekan untuk membereskan semua, saya lebih semangat, bukannya pergi."

Ketua DPW PSI Jabar Abang ljo Hapidin menyakini akan ada badai politik ketika Presiden ke-7 Joko Widodo turun gunung berjuang untuk mereka

