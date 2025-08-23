Bilal Indrajaya dan Eva Celia Menyatu Demi Rangga Cinta

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 13:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dua penyanyi, Bilal Indrajaya dan Eva Celia, berkolaborasi membawakan lagu yang bertajuk Rangga Cinta.

Lagu tersebut merupakan theme song untuk film terbaru garapan Miles Films yakni Rangga & Cinta.

Berkat kerja sama antara Miles Films, Trinity Optima Production, Melly Goeslaw & Anto Hoed, dan Aquarius Pustaka Mustika, lagu itu jadi penanda kembalinya semesta kisah legendaris Ada Apa Dengan Cinta? yang kini dihadirkan melalui film dengan nuansa musik yang kental dan penuh warna dengan judul baru, Rangga & Cinta.

Baca Juga: GIGI Rilis Semua Kan Terjawab Menjelang Album Baru

Film Rangga & Cinta disutradarai Riri Riza dan diproduseri Mira Lesmana bersama Nicholas Saputra, merupakan remake dari film ikonik 2002.

Dalam semesta Ada Apa Dengan Cinta?, soundtrack selalu menjadi elemen penting yang mampu menghidupkan cerita dan meninggalkan jejak mendalam di hati penonton.

Setiap versinya menghadirkan pembaruan, membuat para penggemar selalu menantikan kejutan musik yang akan dibawakan.

Baca Juga: Superman Is Dead Melintasi Tiga Dekade

Film Rangga & Cinta menampilkan 9 lagu karya Melly Goeslaw dari film orisinal, ditambah 3 lagu baru termasuk Rangga Cinta sebagai fokus utamanya.

Single yang kini dibawakan Bilal Indrajaya dan Eva Celia menjadi pembuka jalan menuju perilisan album penuh yang akan rilis mendekati jadwal tayang film.