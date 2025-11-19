Billboard Meredup, Komentar Jadi Primadona Strategi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Era pemasaran digital terus bergeser, dan kini komentar di media sosial dinilai lebih berpengaruh dibanding billboard tradisional.

Jika dulu papan reklame raksasa di jalan protokol menjadi simbol kekuatan sebuah brand, kini kolom komentar menjadi ruang publik baru yang menentukan viral atau tidaknya sebuah konten. Perilaku audiens berubah cepat, mengikuti dinamika TikTok, Instagram, dan YouTube.

Laporan DataReportal & GWI (Februari 2025) memperkuat tren tersebut. Sebanyak 23,2 persen pengguna internet mengaku menemukan brand melalui komentar media sosial, melampaui billboard dan poster yang hanya mencatat 16,5 persen.

Data ini menempatkan komentar sebagai salah satu kanal penemuan brand paling berpengaruh, mengungguli beberapa bentuk iklan tradisional.

“Komentar kini lebih kuat daripada billboard, karena mampu menciptakan percakapan dan memicu efek viral,” demikian laporan tersebut.

Selain itu, komentar juga tercatat bersaing ketat dengan kanal digital lain seperti iklan media sosial (29,7 persen) dan rekomendasi mulut ke mulut (29,9 persen). Komentar bahkan mengungguli iklan dalam aplikasi, sampling produk, serta situs pembanding harga.

Baca Juga: RajaKomen Beri Solusi Tingkatkan Engagement Rate di Media Sosial

Fenomena ini terjadi karena komentar memberikan social proof yang dianggap lebih jujur dan memengaruhi algoritma sehingga konten lebih mudah masuk FYP, Explore, atau trending.

Namun, besarnya pengaruh komentar tidak berarti kolom komentar akan ramai dengan sendirinya. Banyak konten berkualitas tenggelam tanpa interaksi, sebab algoritma mengutamakan aktivitas, bukan semata kualitas.