Billy Mambrasar, Putra Papua Pertama Duduki Posisi Komite Dewan Komisaris BUMN

jpnn.com, JAKARTA - PT Taspen (Persero) resmi mengangkat Billy Mambrasar sebagai Komite Dewan Komisaris PT Taspen.

Dalam peran barunya tersebut, Billy akan melaporkan langsung pelaksanaan tugas dan kinerjanya kepada Komisaris Utama PT Taspen, Fary Francis, efektif per tanggal 1 Februari.

Penugasan Billy Mambrasar berfokus pada penguatan transformasi tata kelola PT Taspen, terutama dalam bidang Human Capital dan pengembangan SDM, sekaligus mendorong percepatan transformasi bisnis agar PT Taspen semakin modern, berdaya saing, dan berorientasi global. Upaya ini sejalan dengan agenda transformasi BUMN serta peningkatan kualitas layanan bagi seluruh peserta Taspen di Indonesia

Komisaris Utama PT Taspen, Fary Francis, menyampaikan, pengangkatan Billy Mambrasar merupakan bagian dari komitmen PT TASPEN dalam menghadirkan kepemimpinan profesional dengan pengalaman internasional dan lintas sektor.

“Penguatan sisi Human Capital dan transformasi bisnis menjadi kunci masa depan PT Taspen. Pengalaman Saudara Billy Mambrasar pada banyak lintas sektor seperti investasi, korporasi global, dan pemerintahan menjadi nilai strategis bagi PT TASPEN,” ujar Fary Francis dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1).

Sebagai informasi, Billy Mambrasar memiliki rekam jejak profesional yang kuat di sektor swasta dan pemerintahan. Sebelumnya, ia berkarier di perusahaan migas asal Inggris, BP (British Petroleum), dan terlibat langsung dalam pengelolaan proyek strategis dengan nilai investasi mencapai USD 8 miliar saat bekerja di perusahaan migas asl Inggris tersebut.

Saat ini, Billy juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam, membantu pimpinan BP Batam dalam mendatangkan investasi dari dalam dan luar negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan penguatan iklim investasi nasional.

Di tingkat pemerintahan nasional, Billy Mambrasar pernah ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Inovasi pada periode 2019–2024 di era Presiden Joko Widodo. Pada pemerintahan saat ini, ia kembali dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Komite Eksekutif Presiden RI sejak 2025 hingga sekarang.