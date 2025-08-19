Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Billy Syahputra Bicara Soal Kebaikan Hati Mpok Alpa

Selasa, 19 Agustus 2025 – 05:31 WIB
Billy Syahputra dan Mpok Alpa. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra mengenang kedekatan dengan mendiang Mpok Alpa.

Dia mengaku sudah menganggap komedian bernama asli Nina Carolina itu sebagai saudara perempuan.

"Gue menganggap Mpok Alpa ya sebagai Mpok (saudara) gue," kata Billy Syahputra saat jadi bintang tamu FYP di Trans7, Senin (18/8).

Pria berusia 34 tahun itu mengatakan bahwa Mpok Alpa merupakan pribadi yang baik hati.

Selama bekerja sama dalam beberapa program televisi, Billy Syahputra melihat Mpok Alpa selalu ramah dengan siapa saja.

"Dia itu friendly dan baik banget, sama kalangan apa pun masuk saja," jelas adik mendiang Olga Syahputra itu.

Billy Syahputra kemudian mengungkap momen perkenalan dengan Mpok Alpa.

Keduanya ternyata saling kenal ketika mengisi acara Opera Van Java pada 2018 silam.

