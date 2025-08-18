Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Billy Syahputra Kenang Sosok Mpok Alpa: Periang, Ramai

Senin, 18 Agustus 2025 – 19:58 WIB
Billy Syahputra Kenang Sosok Mpok Alpa: Periang, Ramai - JPNN.COM
Billy Syahputra saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Billy Syahputra mengenang sosok mendiang Nina Carolina atau akrab disapa Mpok Alpa.

Menurutnya, perempuan 38 tahun itu merupakan sosok yang baik dan ramah kepada semua orang.

Pribadi Mpok Alpa yang menyenangkan membuat kenangan pembawa acara sekaligus komedian itu semasa hidup sangat berkesan.

Baca Juga:

"Gue merasa kalau Mpok ini orang yang enggak cuma ama gua, dia sama orang dari kalangan apa pun dia masuk, dia friendly, dia baik, periang, ramai. Gue suka dari Mpok itu, sih," ujar Billy Syahputra di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (18/8).

Dia mengatakan sosok Mpak Alpa yang ceria dan menyenangkan membuatnya merasa nyaman untuk bertukar cerita.

Terlebih Mpok Alpa sangat terbuka terhadapnya dan kerap menceritakam tentang diri, itu membuat Billy akhirnya juga lebih membuka diri.

Baca Juga:

"Dia apa-apa cerita sama gue, mau enggak mau kan, kalau dia cerita ama gue, gue tipe orang tuh enggak pernah mau cerita apa pun tentang kehidupan gue. Paling kalau misalkan di televisi mah entertainment, ya gue harus menceritakan," tutur adik mendiang Olga Syahputra itu.

"Tetapi kalau secara pribadi pure gue tuh tipe orang yang diam, enggak pernah mau cerita terlalu dalam banget. Nah, kalau sama Mpok kadang gue cerita, nyambung, kasih masukan satu sama lain," sambungnya.

Pembawa acara Billy Syahputra mengenang sosok mendiang Nina Carolina atau akrab disapa Mpok Alpa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mpok Alpa  Mpok Alpa meninggal  Billy Syahputra  Artis Meninggal 
BERITA MPOK ALPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp