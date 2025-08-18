Billy Syahputra Kenang Sosok Mpok Alpa: Periang, Ramai

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Billy Syahputra mengenang sosok mendiang Nina Carolina atau akrab disapa Mpok Alpa.

Menurutnya, perempuan 38 tahun itu merupakan sosok yang baik dan ramah kepada semua orang.

Pribadi Mpok Alpa yang menyenangkan membuat kenangan pembawa acara sekaligus komedian itu semasa hidup sangat berkesan.

"Gue merasa kalau Mpok ini orang yang enggak cuma ama gua, dia sama orang dari kalangan apa pun dia masuk, dia friendly, dia baik, periang, ramai. Gue suka dari Mpok itu, sih," ujar Billy Syahputra di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (18/8).

Dia mengatakan sosok Mpak Alpa yang ceria dan menyenangkan membuatnya merasa nyaman untuk bertukar cerita.

Terlebih Mpok Alpa sangat terbuka terhadapnya dan kerap menceritakam tentang diri, itu membuat Billy akhirnya juga lebih membuka diri.

"Dia apa-apa cerita sama gue, mau enggak mau kan, kalau dia cerita ama gue, gue tipe orang tuh enggak pernah mau cerita apa pun tentang kehidupan gue. Paling kalau misalkan di televisi mah entertainment, ya gue harus menceritakan," tutur adik mendiang Olga Syahputra itu.

"Tetapi kalau secara pribadi pure gue tuh tipe orang yang diam, enggak pernah mau cerita terlalu dalam banget. Nah, kalau sama Mpok kadang gue cerita, nyambung, kasih masukan satu sama lain," sambungnya.