JPNN.com - Entertainment - Seleb

Billy Syahputra Masih Rahasiakan Wajah dan Nama Anaknya yang Baru Lahir

Kamis, 16 Oktober 2025 – 09:19 WIB
Billy Syahputra saat mendampingi Vika Kolesnaya melahirkan di Alia Hospital. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas, Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya masih merahasiakan wajah anaknya yang baru lahir.

Hal tersebut diungkapkan oleh sahabat Billy Syahputra, Anwar BAB dalam program FYP di Trans7 baru-baru ini.

"Muka bayinya enggak dikasih tahu," kata Anwar BAB.

Presenter sekaligus komedian itu mengaku belum sempat menengok anak Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya.

Sebab, Billy Syahputra kini sementara waktu menetap di rumah orang tuanya.

"Sekarang lagi di rumah emaknya, 40 hari biar ada yang menemani, karena Bang Billy kerja," jelas Anwar BAB.

Pemilik nama asli Anwar Sanjaya Pigano itu menyebut Billy Syahputra segera menggelar acara syukuran atas kelahiran anak pertama.

Menurut Anwar BAB, wajah bayi Billy Syahputra bakal diungkapkan ke publik pada momen tersebut.

