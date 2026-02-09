Billy Syahputra Tak Kurangi Job di Bulan Ramadan, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Billy Syahputra mengaku bakal tetap menjalani aktivitas seperti biasa dan tak mengurangi pekerjaan pada Ramadan nanti.

Sebab menurutnya, dirinya akan tetap menjalankan ibadah puasa sebaik mungkin, meski harus bekerja di luar ruangan dan panas-panasan.

"(Puasa ngurangin kerjaan enggak atau biasa saja?) Biasa saja lah, gue setiap tahun walaupun kerjaan gue panas-panasan ya, di outdoor, teriak-teriak, lari-larian, insyaallah puasa enggak pernah gagal sih satu pun," ujar Billy Syahputra di kawasan PIK 2, Minggu (8/2).

Adik mendiang Olga Syahputra itu mengaku yang terpenting adalah niat.

Namun, dia tak menampik ada kalanya dirinya merasa lemas lantaran harus syuting di luar ruangan dan berlarian, dalam kondisi sedang berpuasa.

Walau demikian, Billy Syahputra berusaha untuk tetap menjalankan ibadah puasa sebaik mungkin.

"Yang penting niat saja. Namun, kadang kalau syuting di luar apalagi gue syuting lari-larian, teriak-teriak, itu sudah lemas, sudah mengantuk, tetapi harus kuat," tuturnya.

"Kasih air lagi, kasih air wudu walaupun telan sedikit airnya," imbuhnya seraya bercanda.