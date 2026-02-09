Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Billy Syahputra Tak Kurangi Job di Bulan Ramadan, Ini Alasannya

Senin, 09 Februari 2026 – 21:20 WIB
Billy Syahputra Tak Kurangi Job di Bulan Ramadan, Ini Alasannya - JPNN.COM
Billy Syahputra. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Billy Syahputra mengaku bakal tetap menjalani aktivitas seperti biasa dan tak mengurangi pekerjaan pada Ramadan nanti.

Sebab menurutnya, dirinya akan tetap menjalankan ibadah puasa sebaik mungkin, meski harus bekerja di luar ruangan dan panas-panasan.

"(Puasa ngurangin kerjaan enggak atau biasa saja?) Biasa saja lah, gue setiap tahun walaupun kerjaan gue panas-panasan ya, di outdoor, teriak-teriak, lari-larian, insyaallah puasa enggak pernah gagal sih satu pun," ujar Billy Syahputra di kawasan PIK 2, Minggu (8/2).

Baca Juga:

Adik mendiang Olga Syahputra itu mengaku yang terpenting adalah niat.

Namun, dia tak menampik ada kalanya dirinya merasa lemas lantaran harus syuting di luar ruangan dan berlarian, dalam kondisi sedang berpuasa.

Walau demikian, Billy Syahputra berusaha untuk tetap menjalankan ibadah puasa sebaik mungkin.

Baca Juga:

"Yang penting niat saja. Namun, kadang kalau syuting di luar apalagi gue syuting lari-larian, teriak-teriak, itu sudah lemas, sudah mengantuk, tetapi harus kuat," tuturnya.

"Kasih air lagi, kasih air wudu walaupun telan sedikit airnya," imbuhnya seraya bercanda.

Selebritas Billy Syahputra mengaku bakal tetap menjalani aktivitas seperti biasa dan tak mengurangi pekerjaan pada Ramadan nanti.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Billy Syahputra  Ramadan  Bulan Puasa  Job bulan puasa 
BERITA BILLY SYAHPUTRA LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp