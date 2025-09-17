Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Billy Syahputra Ungkap Kemungkinan Istrinya Vika Kolesnaya Ganti Status ke WNI

Rabu, 17 September 2025 – 10:30 WIB
Billy Syahputra Ungkap Kemungkinan Istrinya Vika Kolesnaya Ganti Status ke WNI - JPNN.COM
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/vika.kolesnaya

jpnn.com, JAKARTA - Billy Syahputra mengungkapkan kemungkinan istrinya, Vika Kolesnaya akan menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah mereka memiliki anak.

Sebagaimana diketahui, Vika Kolesnaya saat ini masih berstatus sebagai warga negara asing (WNI) Belarus.

Terkait hal itu, Billy menyatakan belum mendiskusikannya perihal keputusan Vika atas status kewarganegaraannya.

“Aku enggak bisa ngomong, ya. Enggak tahu, ya. Kalau dia mau jadi WNI atau enggaknya, aku enggak paham," kata Billy Syahputra di kawasan Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Billy menjelaskan dirinya akan mencoba mendiskusikan perihal status kewarganegaan tersebut dengan sang istri.

Keputusan mengenai kewarganegaraan Vika akan dibahas lebih lanjut setelah kelahiran anak mereka.

Namun, adik almarhum Olga Syahputra itu enggan mendesak istrinya untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

“Kalau untuk WNI, enggak tahu, ya. Entar harus diomongin pelan-pelan, tetapi, kan, balik lagi, kalau aku enggak pernah memaksa,” tuturnya.

TAGS   Billy Syahputra  Vika Kolesnaya  Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya  istri billy syahputra WNI 
