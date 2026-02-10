Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Billy Syahputra Ungkap Rencana Lebaran Tahun Ini Bareng Vika Kolesnaya

Selasa, 10 Februari 2026 – 12:12 WIB
Billy Syahputra Ungkap Rencana Lebaran Tahun Ini Bareng Vika Kolesnaya
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Billy Syahputra mengungkapkan rencana Lebaran tahun ini bersama istrinya, Vika Kolesnaya.

Rencananya, keluarga sang istri yang berasal dari Belarusia akan datang ke Indonesia menjelang Lebaran nanti.

Akan tetapi, Billy Syahputra menyebut bahwa orang tua Vika tidak bisa ikut karena takut untuk naik pesawat.

"Lebarannya mungkin kalau enggak meleset ya, keluarganya Vika datang ke sini. Tetapi, tanpa mama papanya karena mereka takut naik pesawat sama seperti orang tua gue," kata Billy Syahputra di kawasan PIK 2, Minggu (8/2).

"Kakak-kakaknya sama istrinya, adik-adiknya sama anaknya datang ke Indonesia," sambungnya.

Setelah itu, Billy Syahputra berencana untuk ke Belarusia bersama-sama setelah Lebaran nanti.

Adik mendiang ayah Olga Syahputra itu sebenarnya sudah berencana ke Belarusia pada Januari 2026 lalu.

Akan tetapi, rencana itu batal karena terkendala alasan tertentu



