Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Bima Arya Tekankan Urgensi Kepedulian Lingkungan di PKKMB UMJ 2025

Selasa, 23 September 2025 – 01:00 WIB
Bima Arya Tekankan Urgensi Kepedulian Lingkungan di PKKMB UMJ 2025 - JPNN.COM
Wamendagri Bima Arya Sugiarto pada pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) di Auditorium KH. Azhar Bashir, Gedung Cendekia. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan pesan kepada mahasiswa baru UMJ tentang urgensi kepedulian terhadap isu lingkungan.

Isu ini dia sampaikan pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) di Auditorium KH. Azhar Bashir, Gedung Cendekia, Senin (22/9).

Bima Arya menekankan pentingnya kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda dengan mengangkat isu global warming yang kini memasuki fase “global boiling”.

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa kampus harus menjadi laboratorium nyata untuk membangun pola hidup hijau dan berkelanjutan.

Pada tahun ini PKKMB UMJ mengusung tema “Green and Sustainable Global Campus” atau Kampus Global Hijau dan Berkelanjutan.

Selaras dengan tema tersebut Bima Arya mengajak 3.838 mahasiswa baru agar meneladani gerakan lingkungan dari tokoh-tokoh dunia hingga komunitas lokal seperti Greta Thunberg dan Pandawara.

Baca Juga:

“Kalau kita tidak berbuat apa-apa maka kita tidak akan ke mana-mana. Kampus ini harus menjadi ruang hidup yang hijau, ramah lingkungan, dan berdaya global,” ungkapnya.

Wamendagri juga menegaskan komitmennya untuk bersinergi bersama UMJ dalam membangun jejaring internasional dan mendorong terciptanya green campus yang mampu mengelola sampah dari hulu ke hilir.

Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya kepedulian lingkungan pada PKKMB UMJ 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   wamendagri  UMJ  Bima Arya  kepedulian lingkungan 
BERITA WAMENDAGRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp