Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bima Sakti Masuk Surajaya, Persela Lamongan Siapkan Jalan Panjang ke Super League

Rabu, 31 Desember 2025 – 06:52 WIB
Bima Sakti Masuk Surajaya, Persela Lamongan Siapkan Jalan Panjang ke Super League - JPNN.COM
Bima Sakti saat memimpin sesi latihan Persela Lamongan. Foto: Ig/PerselaFC.

jpnn.com - Persela Lamongan resmi menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih kepala untuk mengarungi sisa kompetisi Pegadaian Liga 2 Championship musim 2025/2026.

Kehadiran mantan pemain dan pelatih Timnas Indonesia itu diharapkan mampu membawa Laskar Joko Tingkir menuju tim yang lebih kompetitif.

Penasihat Persela Lamongan Yuhronur Efendi menjelaskan penunjukan Bima Sakti bukan keputusan instan.

Baca Juga:

Manajemen Percaya Pengalaman Bima Sakti

Manajemen menilai sosok tersebut memiliki rekam jejak panjang di sepak bola nasional, terutama dalam hal pengembangan pemain muda yang sejalan dengan arah pembangunan klub ke depan.

"Persela ingin tetap kompetitif sekaligus membangun fondasi jangka panjang," ucap Yuhronur.

Pengalaman Bima Sakti sebagai mantan pemain tim nasional, pelatih kelompok usia, hingga pernah berada di jajaran staf timnas senior menjadi nilai tambah.

Baca Juga:

"Persela akan terus maju sebagai tim petarung. Target kami tetap sama, kembali ke Liga 1," tegas Yuhronur.

Alasan Menerima Pinangan Persela

Sementara itu, Bima Sakti menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan manajemen dan penasihat klub.

Persela Lamongan resmi menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih kepala untuk mengarungi sisa kompetisi Pegadaian Liga 2 Championship musim 2025/2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bima Sakti  Persela Lamongan  Persela  Super League  Liga 2 
BERITA BIMA SAKTI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp