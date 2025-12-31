Bima Sakti Masuk Surajaya, Persela Lamongan Siapkan Jalan Panjang ke Super League

Rabu, 31 Desember 2025 – 06:52 WIB

jpnn.com - Persela Lamongan resmi menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih kepala untuk mengarungi sisa kompetisi Pegadaian Liga 2 Championship musim 2025/2026.

Kehadiran mantan pemain dan pelatih Timnas Indonesia itu diharapkan mampu membawa Laskar Joko Tingkir menuju tim yang lebih kompetitif.

Penasihat Persela Lamongan Yuhronur Efendi menjelaskan penunjukan Bima Sakti bukan keputusan instan.

Manajemen Percaya Pengalaman Bima Sakti

Manajemen menilai sosok tersebut memiliki rekam jejak panjang di sepak bola nasional, terutama dalam hal pengembangan pemain muda yang sejalan dengan arah pembangunan klub ke depan.

"Persela ingin tetap kompetitif sekaligus membangun fondasi jangka panjang," ucap Yuhronur.

Pengalaman Bima Sakti sebagai mantan pemain tim nasional, pelatih kelompok usia, hingga pernah berada di jajaran staf timnas senior menjadi nilai tambah.

"Persela akan terus maju sebagai tim petarung. Target kami tetap sama, kembali ke Liga 1," tegas Yuhronur.

Alasan Menerima Pinangan Persela

Sementara itu, Bima Sakti menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan manajemen dan penasihat klub.