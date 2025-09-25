Bimtek Demokrat: Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat, Jaga Partai & Nilai Kebangsaan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak seluruh peserta Bimbingan Teknik Nasional (Bimteknas) Partai Demokrat Gelombang 3 meneguhkan kembali tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Hal itu diungkapkan Ibas saat memberikan Bimteknas Partai Demokrat Gelombang 3 yang mengusung tema “Memperkuat Integritas dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Fraksi Partai Demokrat Melalui Teladan, Perjalanan, dan Sejarah Pemimpin Bangsa,” di Pacitan, Jawa Timur.

“Mari kawal tujuan bernegara sesuai alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia,” ujar Ibas.

Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VII Partai Demokrat itu menegaskan para kader memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa.

Kader, bagi Ibas, hal ini bukan sekadar amanat konstitusi, melainkan panggilan sejarah yang harus terus dijaga dan diperjuangkan bersama.

“Pastikan semua fraksi Demokrat, seluruh tanah air, berperan!” lanjut lulusan Program Doktor S3 dari IPB University itu.

Dia juga mengajak seluruh anggota Fraksi Demokrat di seluruh Indonesia untuk menjadi representasi partai yang tidak hanya mendengar, tetapi juga aktif memperjuangkan suara rakyat.

“Intinya, Fraksi Partai Demokrat lebih mendengar, memperjuangkan, dan mengawal kepentingan rakyat,” tegasnya di depan para kader Demokrat.