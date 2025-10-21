Bina Bangsa School Jadi Pelopor Pendidikan AI di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Bina Bangsa School (BBS), yang kini memposisikan diri sebagai pelopor pendidikan AI di tingkat K–12 (SD hingga SMA).

Hal itu sebagai respons dari revolusi teknologi, salah satunya melalui penguatan literasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Direktur Akademik Bina Bangsa School Yuliana Puspitasari menyatakan melalui program AI Bootcamp 2025, BBS menghadirkan pembelajaran teknologi yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga pada etika, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial.

Dia mengatakan dalam bootcamp ini, para siswa SMP dan SMA memanfaatkan coding berbasis AI untuk menciptakan solusi atas berbagai persoalan dunia nyata, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Yuliana menyebut langkah ini merupakan bagian dari visi besar BBS untuk mempercepat pendidikan AI di lingkungan sekolah, menjadikannya bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian inti dari proses belajar.

“Inisiatif pionir ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam mempersiapkan generasi masa depan menghadapi era berbasis AI,” ujar Yuliana dikutip, Selasa (21/10).

BBS telah mengintegrasikan pembelajaran AI, coding, dan robotika dari tingkat SD hingga SMA. Siswa didorong untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta inovasi.

Menurut Yuliana, puncak AI Bootcamp menjadi ajang pembuktian kreativitas dan kompetensi para siswa. Mereka mempresentasikan proyek inovasi AI di hadapan guru, orang tua, dan praktisi industri.