Bingung Kemenangan Argentina atas Mesir Terus Diperdebatkan, Messi: Wasit dan VAR Sudah Tepat

jpnn.com - JAKARTA - Kapten Timnas Argentina Lionel Messi buka suara terkait polemik yang muncul seusai kemenangan dramatis La Albiceleste atas Mesir 3-2 di 16 besar Piala Dunia 2026.

Megabintang sepak bola itu mengaku bingung mengapa banyak pihak masih mempermasalahkan hasil pertandingan tersebut.

Menurut Messi, keputusan yang diambil wasit bersama VAR sudah tepat, sehingga tidak ada alasan untuk terus memperdebatkan kemenangan Argentina atas Mesir.

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"Sejujurnya, saya tidak mengerti mengapa orang-orang berdebat. Mungkin sepak bola bukan untuk Anda," kata Messi dikutip dari Tribuna.

Dia kembali menegaskan keyakinannya terhadap kepemimpinan wasit sepanjang laga. "Wasit dan VAR sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan memberikan keputusan yang tepat," ungkap Messi.

Ucapan Messi muncul setelah laga Argentina kontra Mesir di Atlanta Stadium, Amerika Serikat, Selasa (7/7) malam WIB, diwarnai sejumlah keputusan kontroversial.

Gol Mesir sempat dianulir seusai pemeriksaan VAR, sementara beberapa pelanggaran pemain Argentina dinilai lolos dari hukuman wasit.

Situasi itu memicu kemarahan kubu Mesir. Para pemain melancarkan protes keras. Pelatih Mesir memperagakan simbol silang (X) sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap keputusan wasit. Salah seorang staf Mesir juga diusir keluar lapangan setelah menerima kartu merah.