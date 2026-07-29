Bingxue Dorong Pertumbuhan UMKM, Ratusan Mitra Baru Bergabung Sepanjang 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bingxue Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program kemitraan yang terus berkembang di berbagai daerah.

Sepanjang 2026, ratusan mitra baru tercatat bergabung dengan Bingxue. Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap bisnis franchise, khususnya di sektor food and beverage (F&B).

Manager Bingxue Indonesia Andrew mengatakan, program kemitraan tidak hanya ditujukan untuk memperluas jaringan gerai, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Baca Juga: Sultan Minta Pemerintah Masifkan Program Kemitraan UMKM dengan Korporasi

"Kami melihat semakin banyak masyarakat yang ingin memiliki usaha sendiri. Karena itu, kami menghadirkan sistem kemitraan yang terstruktur agar mereka bisa membangun bisnis dengan lebih percaya diri," kata Andrew.

Menurut dia, pertumbuhan jumlah mitra menjadi indikator bahwa sektor F&B masih memiliki prospek yang menjanjikan. Permintaan terhadap minuman dan dessert modern yang terus meningkat dinilai mampu menciptakan peluang usaha yang menarik bagi pelaku UMKM.

Andrew menjelaskan, Bingxue tidak hanya menawarkan konsep bisnis yang telah teruji, tetapi juga memberikan pendampingan kepada para mitra sejak awal.

Pendampingan tersebut meliputi proses persiapan pembukaan gerai, pelatihan operasional, hingga dukungan pemasaran agar usaha dapat berjalan lebih optimal.

"Kami ingin membangun kemitraan yang berkelanjutan. Fokus kami bukan sekadar menambah jumlah gerai, tetapi memastikan setiap mitra mendapatkan dukungan agar usahanya bisa berkembang dalam jangka panjang," ujarnya.