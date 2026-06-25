BINTANG Arak Jeruk & Madu Perluas Kehadiran di Indonesia, Nongkrong Bersama Teman Lebih Segar dan Seru

jpnn.com, JAKARTA - Nongkrong telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia.

Namun kini, orang tidak lagi sekadar mencari tempat untuk berkumpul.

Mulai dari menemukan tempat makan baru, mencoba kombinasi rasa yang tidak biasa, hingga menghabiskan waktu bersama teman, masyarakat kinimakin mencari pengalaman baru dan cita rasa yang unik untuk memberikan keseruan dalam momen kebersamaan mereka.

Sebagai merek bir ikonik Indonesia sejak 1952, BINTANG telah lama menjadi bagian dari berbagai momen kebersamaan.

Pertama kali diperkenalkan di Bali, BINTANG Arak Jeruk & Madu berhasil menarik perhatian konsumen berkat perpaduan unik antara rasa jeruk, madu, dan karakter yang terinspirasi dari arak, sehingga mendorong ekspansinya ke lebih banyak wilayah di Indonesia.

Kini tersedia di lebih banyak lokasi di Indonesia, BINTANG Arak Jeruk & Madu hadir dengan perpaduan khas jeruk dan madu untuk melengkapi berbagai momen kebersamaan.

Untuk merayakan pencapaian ini, BINTANG menghadirkan HAJATAN BINTANG di Helen's Night Mart Tanjung Duren pada Rabu (24/6/2026) malam.

Momen ini sebuah perayaan meriah yang mempertemukan media dan para tamu untuk merasakan langsung pengalaman menikmati produk, berbagi cerita, mengeksplorasi cita rasa yang terinspirasi dari kekayaan lokal, serta merayakan semangat kebersamaan yang selalu menjadi bagian dari BINTANG.