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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bintang Brasil Kirim Pesan Buat Maroko, Haiti, & Skotlandia

Kamis, 11 Juni 2026 – 06:59 WIB
Bintang Brasil Kirim Pesan Buat Maroko, Haiti, & Skotlandia - JPNN.COM
Winger Brasil Raphinha dan Carlo Ancelotti. Foto: Mauro Pimentel/AFP

jpnn.com - NEW YORK - Salah satu superstar Brasil Raphinha sedang percaya diri menyambut Piala Dunia 2026, yang pembukaannya hadir Jumat (12/6) dini hari WIB.

Raphinha mengatakan dirinya dan seluruh pemain Brasil meyakini tim saat ini bisa menjadi juara.

Di Piala Dunia 2026 ini Brasil berada di Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

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Raphinha dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Maroko pada laga pertama mereka di grup, Minggu (14/6) dini hari WIB.

"Saat ini kamilah satu-satunya negara yang telah memenangi lima Piala Dunia. Jadi, Anda tidak bisa bermain di turnamen seperti ini jika Anda tidak siap menghadapi tekanan. Dan tim ini siap dan menikmati tekanan itu," katanya.

"Kami sangat percaya diri. Tidak satu pun dari kami yang merasa frustrasi. Tim siap menghadapi siapa pun di pertandingan grup," imbuh pemain Barcelona itu.

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Raphinha pun berniat membalas kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Pelatih Carlo Ancelotti.

Selama ini, di level klub, Raphinha dan Ancelotti bertemu dan si pemain sering memberikan kekalahan buat Ancelotti.

Bintang Brasil itu meyakini timnya saat ini bisa menjadi juara Piala Dunia 2026. Masa sih?

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TAGS   Brasil  Raphinha  Piala Dunia 2026  Carlo Ancelotti 
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