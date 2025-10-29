Bintang di WSBK, Nicolo Bulega Bakal Menggantikan Marc Marquez?

Rabu, 29 Oktober 2025 – 11:46 WIB

jpnn.com - Langkah Nicolo Bulega menuju panggung MotoGP kian nyata. Pembalap Ducati di WorldSBK itu dijadwalkan menjajal Desmosedici di Sirkuit Jerez pada 31 Oktober mendatang.

Momen uji coba itu bisa jadi tiket emas bagi Nicolo ke kelas utama MotoGP.

Bukan sekadar formalitas. Ducati tengah menimbang Nicolo sebagai kandidat pengganti Marc Marquez untuk dua seri terakhir MotoGP 2025—Portimao dan Valencia.

Marquez sendiri dipastikan absen hingga akhir musim setelah terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi di Sirkuit Mandalika.

Posisi kosong sempat diisi oleh pembalap penguji Michele Pirro, tetapi kini Ducati tampak ingin memberi kesempatan pada bintang muda Superbike yang sedang bersinar.

Nicolo Bulega dikenal sebagai rival tangguh Toprak Razgatlioglu di WorldSBK.

Rider 26 tahun itu disebut meminta kondisi terbaik untuk menjalani tes, demi memastikan performanya benar-benar mencerminkan potensinya di atas motor MotoGP.

“Kami telah menemukan cara untuk membiarkan Nicolo menjalani tes, keputusannya dibuat beberapa hari yang lalu."