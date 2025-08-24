Bintang Emas Cahaya Intan Raih Tahta Juara Baru Pacu Jalur Nasional 2025  

jpnn.com, KUANTAN SINGINGI - Jalur Bintang Emas Cahaya Intan 2023 menjadi juara baru setelah menumbangkan lawan-lawannya hingga partai puncak.

Tepian Narosa, Kuantan Singingi, kembali mencatat sejarah baru. Pada hari kelima Festival Pacu Jalur Nasional 2025, Ahad (24/8).

Laga final berlangsung sengit antara Bintang Emas Cahaya Intan 2023 melawan Tuah Datuk Keramat Imbang di Alam, utusan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Dengan kayuhan teratur dan penuh tenaga, Bintang Emas Cahaya Intan 2023 lebih dulu mencapai garis finis, memastikan diri berhak mengangkat piala bergilir Menteri Pariwisata.

Perjalanan menuju final tidaklah mudah. Bintang Emas Cahaya Intan 2023 sebelumnya menyingkirkan Panglimo Rimbo Piako di semifinal.

Sementara Tuah Datuk Keramat Imbang di Alam melangkah ke partai puncak setelah menundukkan Buayo Danau di pancang enam.

Namun, di laga pamungkas, jalur dari Inhu itu harus puas menjadi runner-up.

Untuk perebutan posisi ketiga, Panglimo Rimbo Piako tampil lebih solid dan berhasil mengalahkan Buayo Danau, yang harus menerima posisi keempat.

Meski begitu, pencapaian Buayo Danau cukup mengejutkan, karena di empat rayon sebelumnya selalu gagal, namun kali ini berhasil menembus empat besar di tingkat nasional.