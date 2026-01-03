Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bintang Persijap Sebut Suporter Persija Jadi Motivasi

Sabtu, 03 Januari 2026 – 09:31 WIB
Bintang Persijap Sebut Suporter Persija Jadi Motivasi - JPNN.COM
Gelandang Persijap Jepara Wahyudi Hamisi. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Bintang Persijap Jepara Wahyudi Hamisi bergairah menyambut laga timnya melawan Persija Jakarta pada pekan ke-16 Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/1) sore.

Pemain berposisi sebagai gelandang itu menyatakan timnya memiliki motivasi tinggi meskipun baru saja menelan kekalahan telak 0-4 dari Persebaya di Surabaya.

"Persiapan kami untuk laga lawan Persija sudah bagus. Karena sebelumnya kami mengalami kekalahan yang cukup telak, tentunya kami ingin hasil lebih baik di pertandingan nanti,” kata Wahyudi Hamisi.

Baca Juga:

Dia menuturkan bahwa kekalahan dari Persebaya menjadi motivasi untuk dapat segera bangkit.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, akan bertanding di kandang Persija yang tentu akan didukung ribuan suporter fanatiknya disebut Wahyudi Hamisi juga jadi tambahan tenaga dan motivasi.

“Itu (suporter Persija) menjadi motivasi tersendiri buat kami di pertandingan ini. Dan kami tahu kami main di hadapan mereka tentu saja bisa meningkatkan motivasi kami. Insyaallah kami bisa bawa pulang poin dari sini,” katanya.

Pekan ke-16 Super League Persija Jakarta vs Persijap Jepara di Gelora Bung Karno sore ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persijap  persija vs persijap  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp