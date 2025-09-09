Bintang Timnas U-23 Indonesia Siap Habis-habisan, Korea Tak Boleh Jadi Penghalang

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia akan menjalani partai hidup dan mati melawan Korea pada laga terakhir Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Pertandingan krusial tersebut akan berlangsung malam ini, Selasa (9/9/2025), di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Peluang Indonesia Masih Terbuka

Garuda Muda menjaga asa lulus ke Piala Asia U-23 2026 setelah melumat Makau dengan skor telak 5-0.

Kemenangan besar ini bukan hanya memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga menjadi suntikan moral menjelang duel penentuan melawan Korea.

Salah satu bintang pada laga tersebut ialah Arkhan Fikri. Gelandang muda Arema FC itu mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti.

Arkhan Fikri Siap Habis-habisan

Namun, alih-alih larut dalam euforia, Arkhan justru menegaskan bahwa kemenangan telak itu belum membuat timnya puas.

"Hasil ini sangat penting sebagai modal sebelum menghadapi Korea yang memiliki kualitas kuat," ujar Arkhan

"Saya rasa kami belum puas karena masih ada pertandingan penentuan melawan Korea. Kami akan tampil habis-habisan untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia," tambahnya.