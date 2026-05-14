Bintang Voli Dunia Menikmati Sambutan Publik Pontianak, Aleksandar Nikolov Salah Satunya

Jumat, 15 Mei 2026 – 01:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pevoli Bulgaria Aleksandar Nikolov menikmati saat berlaga pada ajang AVC Champions League 2026 di Pontianak.

Pemain kelahiran 30 November 2003 itu menjadi primadona para penggemar yang ada di Bumi Khatulistiwa saat bermain untuk tim Iran yaitu Foolad Sirjan Iranian.

Tidak hanya ramah di luar lapangan, saat bermain tercatat pemain bertinggi badan 208 cm itu juga tampil dominan seusai membawa skuad asuhan Behrouz Ataei Nouri itu melangka ke semifinal.

Berlaga di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Kamis (14/5) Foolad Sirjan Iranian mampu menang dengan skor telak 3-0 (25-14, 25-12, 25-12) atas Jakarta Garuda Jaya.

Kemenangan tersebut membuat Aleksandar Nikolov percaya diri menatap laga berikutnya saat jumpa wakil Jepang, JTEKT Stings Aichi.

Tercatat Kazuyuki Takahashi dan kolega mampu melangkah seusai mengatasi perlawanan tim Thailand yakni Men Korat dengan skor 3-0 (25-20, 25-14, 25-18).

“Kami senang bisa menang, jadi kami bisa beristirahat untuk semifinal dan final,” ujar saudara kandung dari Simeon Nikolov itu.

Aleksandar Nikolov menjadi pemain yang paling dinanti penggemar untuk foto bersama atau sekadar diberikan hadiah.