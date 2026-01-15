Bintangi Cek Khodam, Jirayut Ngaku Sempat Agak Ragu, Kenapa?

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas asal Thailand, Jirayut, sempat merasa ragu saat hendak menerima tawaran untuk membintangi film Cek Khodam.

Terlebih, dia ditawari untuk menjadi salah satu dari tiga pemeran utama.

"Pertama kali itu memang saya agak ragu. Agak ragu untuk mau ngambil karena apa ya, enggak percaya diri juga. Karena takutnya mengecewakan orang-orang begitu," ujar Jirayut di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Pria 25 tahun itu merasa pengalamannya di dunia akting masih terbilang baru.

Dengan minimnya pengalaman di dunia akting, Jirayut pun sempat ragu saat ditawari membintangi film tersebut.

Namun keraguannya itu perlahan sirna berkat dorongan dari sang ibunda.

Dia mengungkapkan bahwa ibunya sangat ingin melihatnya di layar lebar.

"Tiba-tiba mamaku datang, kan, langsung mama bilang bwgini, 'Ayolah ambil Nak,' katanya. (Jirayut bilang), 'bagaimana ya, Ma?', aku pas habis itu langsung mikir, mama bilang begini, 'nak, ambil saja soalnya kan mama kan pengin lihat muka anak mama di layar besar,' katanya begitu," kata Jirayut.