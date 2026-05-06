Bintangi Film Cerita Lila, Lutesha: Ini Horor yang Lebih Condong ke Drama

Rabu, 06 Mei 2026 – 20:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Lutesha membintangi film terbaru produksi MVP Pictures berjudul Cerita Lila.

Dalam film horor tersebut, dia memerankan karakter bernama Tari, seorang ibu tunggal dari seorang anak perempuan.

Ditemui seusai acara perilisan poster dan trailer 'Cerita Lila', Lutesha lantas menceritakan mengenai karakter yang diperankannya.

"Tari adalah seorang ibu tunggal (single mother) yang sedang berjuang menghidupi anaknya sendirian karena proses perceraian dan perebutan hak asuh."

"Di tengah masalah itu, dia harus menjual rumah yang ternyata dihuni oleh sosok Lila, Suti, dan Rahma. Dari sanalah teror dimulai," ujar Lutesha di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Semula, dia pikir film garapan Bobby Prasetyo itu akan dipenuhi oleh berbagai scene jump scare atau seperti horor pada umumnya.

Namun, bayangan Lutesha itu seketika berubah tatkala dirinya membaca naskah film tersebut.

Dia menyebut bahwa film Cerita Lila bukan sekadar menawarkan kisah horor semata.