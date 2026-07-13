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JPNN.com - Entertainment - Film

Bintangi Film Filosofi Teras, Sherina Munaf Bahas Soal Amor Fati

Senin, 13 Juli 2026 – 17:30 WIB
Bintangi Film Filosofi Teras, Sherina Munaf Bahas Soal Amor Fati - JPNN.COM
Konferensi pers film Filosofi Teras di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (12/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Aktris sekaligus penyanyi Sherina Munaf membintangi film berjudul Filosofi Teras.

Dalam film produksi MD Pictures itu, dia berperan sebagai perempuan bernama Nea.

Sherina lantas mengungkapkan proses memaknai pesan mendalam yang tersirat dalam film Filosofi Teras, khususnya mengenai konsep Amor Fati atau mencintai takdir.

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"Oke Amor Fati ya, mencintai takdir kan ya, jadi apakah aku langsung menerima takdir? Enggak langsung saya terima ya teman-teman. Kalau aku secara personal di hidup aku, itu adalah ordeal yang harus dijalankan. Jadi, pada akhirnya untuk belajar berdisiplin hati semacam itu memang butuh proses," ujar Sherina Munaf di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (12/7).

Dia menilai bahwa untuk menerima takdir, ada sederet proses yang harus dilalui.

Salah satu hal yang membantunya melewati masa-masa sulit adalah berbagi cerita dengan orang-orang terdekat.

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Salah satunya dengan Henry Manampiring, penulis buku Filosofi Teras, yang merupakan temannya.

"Dan butuh ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang juga mengalami obstacles dalam hidupnya. Contohnya, mungkin aku sudah sering cerita, aku sama Henry di sini itu sudah cukup lama temenan. Even before Henry nulis Filosofi Teras gitu ya," ucap Sherina Munaf.

Aktris sekaligus penyanyi Sherina Munaf membintangi film berjudul Filosofi Teras.

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TAGS   Filosofi Teras  Sherina Munaf  Film Indonesia  Sherina 
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