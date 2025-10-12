Close Banner Apps JPNN.com
Bintangi Film Getih Ireng, Titi Kamal Bagikan Cerita Begini

Minggu, 12 Oktober 2025 – 16:18 WIB
Bintangi Film Getih Ireng, Titi Kamal Bagikan Cerita Begini
Konferensi pers film Getih Ireng di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Titi Kamal membintangi film horor terbaru berjudul Getih Ireng.

Dalam film produksi Hitmaker Studios itu, dia berperan sebagai Rina, seorang istri muda yang baru saja menikah dan berjuang menghadapi teror misterius.

Titi Kamal mengaku perannya kali ini menjadi salah satu yang paling emosional sepanjang kariernya.

Istri Christian Sugiono itu mengungkapkan salah satu tantangan terberatnya dalam memerankan karakternya tersebut adalah harus memahami perasaan seorang ibu yang kehilangan anak.

"Itu berat banget buat aku memerankan sebagai Rina karena ibu mana yang enggak sedih kalau kehilangan anaknya? Pasti, pasti semua ibu di dunia ini akan sedih begitu," ujar Titi Kamal di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10) malam.

Demi membangun emosi karakter Rina, dia pun sempat menarik kembali pengalaman pribadinya.

Titi Kamal menceritakan bahwa dirinya pernah mengalami keguguran sebelum kelahiran anak pertamanya.

Pengalaman itu ternyata sangat membantu dirinya untuk mendalami peran tersebut.

Aktris Titi Kamal membintangi film horor terbaru berjudul Getih Ireng. Dalam film itu, dia berperan sebagai Rina.

TAGS   Titi Kamal  Film Getih Ireng  Darius Sinathrya  istri muda 
