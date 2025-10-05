Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Bintangi Film Jembatan Shiratal Mustaqim, Imelda Therinne Bagikan Pengalamannya

Minggu, 05 Oktober 2025 – 14:26 WIB
Bintangi Film Jembatan Shiratal Mustaqim, Imelda Therinne Bagikan Pengalamannya - JPNN.COM
Konferensi pers film Jembatan Shiratal Mustaqim di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Imelda Therinne membintangi film terbaru berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim.

Dia lantas membagikan pengalamannya yang luar biasa selama proses produksi film tersebut.

"Pengalamannya luar biasa ya, karena challenging-nya, challenge-nya itu di medan sih. Banyak teknis. Jadi, membutuhkan, apa ya, stamina yang kuat ya, fisik," ujar Imelda Therinne di kawasan Kunimgan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Dia mengakui, sang sutradara, Bounty Umbara sudah mengingatkan sejak awal film tersebut akan cukup menguras energi.

Meski begitu, Imelda Therinne bersyukur semuanya berjalan dengan lancar.

"Dari awal Mas Bounty sudah bilang, 'Ini filmnya bakal pontang-panting, Mel, bakal blusukan', dan ya, semua alhamdulillah berjalan lancar karena aku juga suka blusukan, suka adventure'," tuturnya.

Baca Juga:

Tak hanya medan yang cukup menantang tetapi jadwal syuting yang terbalik juga menjadi tantangan tersendiri.

"Cuman memang kalau dari segi syuting, kami kebalik jamnya. Jadi, cukup challenging mengejar malam," kata Imelda Therinne.

Aktris Imelda Therinne membintangi film terbaru berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Imelda Therinne  Jembatan Shiratal Mustaqim  film terbaru  Bounty Umbara  film  Raihan Khan 
BERITA IMELDA THERINNE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp