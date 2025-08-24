Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Bintangi Film Keadilan: The Verdict, Reza Rahadian Cerita Begini

Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:52 WIB
Bintangi Film Keadilan: The Verdict, Reza Rahadian Cerita Begini - JPNN.COM
Konferensi pers film Keadilan: The Verdict di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Reza Rahadian membintangi film terbaru produksi MD Pictures berjudul Keadilan: The Verdict.

Film tersebut merupakan kolaborasi antara sutradara Korea, Lee Chang Kee dan Indonesia, Yusron Fuadi.

Dalam film Keadilan: The Verdict, Reza Rahadian berperan sebagai pengacara bernama Timo.

Baca Juga:

Demi perannya, aktor 38 tahun itu berdiskusi dengan temannya yang berprofesi sebagai pengacara.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran jelas mengenai profesi pengacara.

"Enggak yang observasi sengaja mencari pengacara, tetapi saya punya teman yang kebetulan memang lawyer, terus saya cuma share skripnya awalnya untuk diskusi saja," ujar Reza Rahadian di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Baca Juga:

"Kira-kira seperti apa dan proses pembelaan seperti apa, proses untuk membuat suatu argumentasi, ya sangat sederhana prosesnya karena memang naskahnya sudah enak, sudah clear semuanya yang dibutuhkan. Jadi, tidak terlalu rumit ya," sambungnya.

Menurutnya, proses produksi film itu juga berjalan menyenangkan dan profesional.

Aktor Reza Rahadian membintangi film terbaru produksi MD Pictures berjudul Keadilan: The Verdict.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Reza Rahadian  Film Keadilan: The Verdict  Pengacara  MD Pictures 
BERITA REZA RAHADIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp