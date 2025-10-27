Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Bintangi Film Ketok Mejik, Ananta Rispo Cerita Soal Ini

Senin, 27 Oktober 2025 – 16:32 WIB
Bintangi Film Ketok Mejik, Ananta Rispo Cerita Soal Ini - JPNN.COM
Konferensi pers film Ketok Mejik di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (26/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Komika Ananta Rispo didapuk sebagai pemeran utama dalam film bergenre drama komedi berjudul Ketok Mejik.

Berbeda dari film sebelumnya, dia lebih banyak beradegan drama di Ketok Mejik.

Ananta Rispo tidak menampik dirinya sempat merasa beban.

Baca Juga:

Sebab, dia tidak hanya melakukan adegan drama, tetapi juga harus melakoni scene romantis.

"Bebannya itu, ya, itu balik lagi karena basicnya adalah seorang komedian, ya. Seorang komedian, tetapi tiba-tiba harus memainkan ada beberapa scene-scene yang sangat drama sekali, bahkan ada scene-scene romance yang kayaknya itu bukan Rispo banget," ujar Ananto Rispo di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (26/10).

Meski demikian, dia tetap berusaha profesional sebagai seorang aktor.

Baca Juga:

Kakak Fico Fachriza itu bahkan mengaku dirinya menikmati peran yang dilakoninya tersebut.

"Cuman harus disadari bahwa ini film dan bermain film adalah seorang aktor jadi apapun kondisinya ya diusahakan harus bisa gitu. Setelah proses reading apa segala macam ya ternyata asik-asik saja," ucap Rispo.

Komika Ananta Rispo didapuk sebagai pemeran utama dalam film bergenre drama komedi berjudul Ketok Mejik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ananta Rispo  film ketok mejik  Komedian  drama komedi 
BERITA ANANTA RISPO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp