JPNN.com - Entertainment - Film

Bintangi Film Penunggu Rumah: Buto Ijo, Celine Evangelista Cerita Begini

Sabtu, 10 Januari 2026 – 19:20 WIB
Konferensi pers film Penunggu Rumah: Buto Ijo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Aktris Celine Evangelista membintangi film horor terbaru, Penunggu Rumah: Buto Ijo.

Dalam film tersebut, Celine memerankan karakter seorang perempuan bernama Srini. 

Karakter Srini digambarkan cukup misterius dan tak begitu banyak berdialog.

Dalam film tersebut, ada adegan yang menampilkan Srini menunjukkan senyuman dan tatapan bak antagonis.

Celine mengatakan bahwa dalam beradegan dia tak hanya perlu memperdalam dialog, tetapi juga menonjolkan kekuatan ekspresi.

"Iya, di setiap adegan itu, kan, bukan hanya dialognya yang harus kami perdalam, bukan hanya chemistry perasaan yang kami bangkitkan, tetapi juga ekspresi yang harus menunjukkan dari chemistry itu sendiri yang ada di dalam ini," kata Celine di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Ketika mendapat suatu adegan, dia selalu berupaya mempelajarinya dengan seksama dan meresapinya dalam-dalam.

Dengan begitu dirinya bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dari adgan tersebut.

