Bintangi Film Pesugihan Sate Gagak, Yoriko Angeline Ungkap Tantangan Terbesarnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Yoriko Angeline mengungkapkan tantangan terbesarnya saat membintangi film horor komedi berjudul Pesugihan Sate Gagak.

Perempuan 23 tahun itu mengaku kesulitan untuk menahan tawa saat syuting film tersebut.

Adapun dalam 'Pesugihan Sate Gagak', Yoriko Angeline harus beradu akting dengan para komika, yakni Ardit Erwandha, Yono Bakrie, hingga Benidictus Siregar.

"Kalau untuk aku pribadi sih, jujur susah banget sih nahan ketawa itu karena memang lucu terus begitu, sampai sutradaranya pun juga susah nahan ketawa," ujar Yoriko Angeline di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11).

Dia menuturkan, dirinya merasa cukup kesulitan menahan tawa saat beradu akting dengan para komedian tersebut.

Yoriko lantaran menceritakan salah satu adegan yang membuatnya tak kuasa menahan tawanya.

"Jadi, aku kayak bener-bener, ya Allah nih bagaimana menahan ketawanya. Apalagi beliau ini adegan yang aku lagi tidur, terus ketawa itu aku enggak bisa banget. Kalau di take-take lain yang pas lagi mereka lagi close-up, aku sebenarnya ketawa. Ketawa ngakak, parah," ucap aktris kelahiran Banjarmasin tersebut.

"Jadi, memang itu adalah tantangan terbesar aku syuting di film ini adalah nahan tawa," imbuhnya.